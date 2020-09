Près de Lyon : le laboratoire Gifrer supprime 125 postes

Le laboratoire Gifrer annonce ce mardi fermer sa branche production sur son site de Décines-Charpieu. 125 postes sur 215 vont être supprimés.

Le laboratoire Gifrer a annoncé par communiqué fermé la branche production de son site historique de Décines-Charpieu. La société explique faire face à des difficultés financières qui l’empêchent de maintenir l’exploitation de l’usine de Décines ou de la moderniser. Sur le site les activités Qualité et Affaires réglementaires, la distribution et les fonctions commerciales et marketing sont maintenues, soit l’équivalent de 90 postes sur 215.

La fabrication des produits sera répartie entre des sites industriels en France et en Belgique.