Près de Lyon : les policiers suivent une odeur de cannabis, 20 kg saisis

Les policiers en intervention à Vénissieux ont été attirés par la forte odeur de cannabis qui émanait d'un local.

La semaine passée, des policiers étaient en intervention à Vénissieux boulevard Lénine, quand ils ont senti une forte odeur de cannabis derrière la porte d’un local. Ils ont alors demandé à la personne à l’intérieur de leur ouvrir la porte et sont tombés sur 14 kg de cannabis, 8 kg d’herbe, d’un pistolet automatique calibre 7,65 et plus de 15 000 euros en espèces. Le jeune homme de 18 ans a reconnu la “gérance” du site depuis un mois tout en refusant de donner des renseignements sur ses complices. Il a été présenté le 15 février et écroué dans l’attente de sa comparution ce lundi.