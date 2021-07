Près de Lyon : les grottes de la Balme se visitent en famille cet été

Dans le nord de l'Isère, les grottes de la Balme organisent des activités pour les enfants en juillet et en août. L'occasion d'une virée en famille sur un site dont la première occupation remonte à la Préhistoire.

Habitées depuis l'âge de Bronze à la Préhistoire, les grottes de la Balme sont situées en Isère, à 40 minutes en voiture de Lyon. Excursion rafraîchissante avec les risques de canicule dans les prochaines semaines, ces cavités abritent notamment une faune bigarrée : chouettes hulottes et chauves-souris sont les compagnons de route des visiteurs. La localité bénéficie d'ailleurs, depuis 2009, du label d'État "espace naturel sensible", en raison de son patrimoine.

Les mercredi 28 juillet, 4 août et 11 août, les grottes organisent des activités pour les enfants sur le thème de la chasse au trésor entre 10h30 et 17h30. Les tarifs de visite s'appliquent à ces évènements, qui proposent des animations au sein des grottes. Énigmes et défis permettront aux plus jeunes de résoudre un mystère, dont le dénouement se trouve dans le labyrinthe François Ier. Le célèbre monarque de la Renaissance serait venu prier dans la chapelle des grottes en 1516, accompagné de sa mère.

À noter que les autres jours, les grottes sont ouvertes au public pour la visite habituelle.