Près de Lyon : le tour de France encore dans la région pour quelques jours

Cette semaine, les cyclistes du Tour de France effectueront leur dernière traversée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en passant notamment par Valence, à une centaine de kilomètres au sud de Lyon.

Après une journée de repos ce lundi, les cyclistes du Tour de France vont amorcer leur descente vers le Sud de la France.

Ce mardi 6 juillet, lors de la dixième étape du Tour de France, ils partiront d'Albertville (en Savoie) à 13h05, devant l'Hôtel de ville pour arriver après environ 200 km de course à Valence, dans la Drôme, au sud de Lyon. La ligne d'arrivée se situe sur l'avenue de Romans et les premiers coureurs devraient y parvenir entre 17h15 et 17h45. (Plus d'informations ici)

Le Tour passera ensuite en région PACA avant de revenir pour la douzième étape dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, jeudi 8 juillet. Le peloton terminera sa journée à Nîmes et quittera ainsi définitivement la région Auvergne-Rhône-Alpes.