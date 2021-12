Près de Lyon : le Père Noël sera autorisé à survoler Saint-Genis-Laval la nuit du 24 au 25 décembre

La maire de Saint-Genis-Laval Marylène Millet, n'a pas manqué d'humour ce 23 décembre en présentant un nouvel arrêté municipal à l'approche des fêtes de Noël. Il autorise notamment le survol du Père Noël au-dessus de la commune.

Breaking news : le traîneau du Père Noël sera autorisé à survoler la commune de Saint-Genis-Laval. Et c'est avec un grand ouf de soulagement que la nouvelle est accueillie par les habitants. L'arrêté municipal publié ce matin sur Twitter par la maire de la commune autorise notamment le traîneau du Père Noël à survoler "librement l'ensemble du territoire saint-genois dans la nuit du 24 au 25 décembre". Seule condition : "que les enfants soient endormis".

Autre mesure importante : "il appartient à chaque enfant saint-génois de préparer une collation, chaude de préférence, afin de faciliter le travail du Père Noël", détaille l'arrêté signé daté et signé au registre des arrêtés magiques du maire (et oui !).

L'article 3 concerne le stationnement des véhicules. Pas de suppression de places de parking mais bien une "autorisation au Père Noël de stationner et faire paître ses rennes sur les espaces enherbés du parc de Beauregard pour que ces derniers puissent se reposer avant de poursuivre la distribution des cadeaux".

Vous l'aurez compris, c'est donc non sans humour et ironie que l'élue vient apporter un petit peu de légèreté dans une actualité plus lourde ces derniers jours. Et si vous vous demandiez : non, "aucun recours ne pourra être déposé contre le présent arrêté devant le tribunal administratif, ni tout autre juridiction magique" indique l'article 4.