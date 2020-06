Près de Lyon : le parc de Miribel-Jonage à nouveau accessible avec les TCL

Depuis ce samedi 6 juin, le parc de Miribel-Jonage est à nouveau accessible en transports en commun. Mais l'accès aux plages surveillées n'est pas encore possible.

Depuis ce samedi 6 juin, le parc de Miribel-Jonage est à nouveau accessible en transports en commun.

La ligne 83, qui circule uniquement entre avril et septembre, a repris depuis samedi 6 juin dans une configuration exceptionnelle de 9h30 à 20h avec une fréquence de 15 minutes. Le bus assure une liaison directe entre Vaulx-en-Velin La Soie (correspondance métro A, tramway T3 et bus) et l’entrée sud du Parc. "Pour des raisons de sécurité, les autres arrêts habituels ne seront pas desservis", précise le Sytral.

En fonction de l’affluence, deux bus articulés se suivront pour permettre plus de capacité et de confort. En juin 2019, 4000 voyages étaient comptabilisés en moyenne un jour de week-end sur la ligne 83.

Les plages surveillées ne sont pas encore accessibles

L'accès en voiture est de nouveau possible depuis le mardi 2 juin. "Après les records de fréquentation en modes doux constatés depuis le 13 mai, nous encourageons nos usagers et clients à conserver les bonnes habitudes prises ces dernières semaines", explique cependant le site de Miribel-Jonage.

Les activités nautiques sont à nouveau autorisées. Les plages surveillées ne sont pas encore accessibles. "L’accès aux plages surveillées sont en préparation et nous communiquerons dès qu’ils seront autorisés", est-il expliqué.