Près de Lyon : la quantité de drogue saisie explose à Vénissieux

En un an, les quantités de drogues saisies ont triplé dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. 90 kilos de cannabis ont été saisis notamment depuis janvier 2018.

De nouveaux moyens ont été mis en œuvre, à Vénissieux, pour lutter contre les différents trafics de drogue notamment. Les policiers sont plus nombreux sur le terrain, notamment dans le cadre du programme : "Quartier de Reconquête Républicaine".

"Avoir autant de professionnels mobilisés permet d'enquêter en profondeur sur les réseaux de trafiquants, et au final, de réduire la violence et d'apporter plus de sécurité au quotidien", a expliqué le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, lors d’une visite à Vénissieux.

