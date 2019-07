Près de Lyon : la gare est restée fermée… l’agent n’avait pas la clé

Petite pagaille ce mardi matin pour certains habitants de l’Ain qui ont l’habitude de se rendre au travail à Lyon. La gare de Villars-les-Dombes est restée fermée une bonne heure. L’agent n’avait pas la clé.

Ce mardi matin, le trajet a été plus long, et plus difficile que prévu pour certains habitants de l’Ain qui ont l’habitude de se rendre au travail à Lyon. En effet, à 7h, de manière exceptionnelle, la gare de Villars-les-Dombes était fermée. Les TER de la ligne Bourg-Lyon ont été fortement impactés.

Mais pourquoi ? Car l’agent de circulation, censé ouvrir la gare le matin, n’avait tout simplement pas la clé, raconte Le Progrès. Il a dû aller en chercher une autre. Mais pendant ce temps, la gare est restée fermée pendant plus d’une heure et plusieurs trains ne se sont pas arrêtés à Villars-les-Dombes. Peu après 8h, le trafic pouvait rependre à peu près normalement.