Près de Lyon : la circulation perturbée sur la rocade Est après l’incendie d’un camion

L’incendie d’un poids lourd a très fortement perturbé la circulation sur la rocade Est, entre Vaulx-en-Velin et Saint-Priest, ce mardi en fin d’après-midi. Un temps coupée, la circulation a pu reprendre aux environs de 18 heures.

Il était environ 17 heures, ce mardi après-midi, lorsque les sapeurs-pompiers du Rhône sont intervenus pour éteindre un camion en proie aux flammes sur l’A46 Sud, entre Saint-Priest et Vaulx-en-Velin. L’intervention rapide des 25 pompiers et l’utilisation de deux lances à incendie ont permis de stopper les flammes avant qu’une "grosse bonbonne de gaz que transportait le camion ne prenne feu et n'explose", nous ont précisé les services du SDMIS.

Coupée pendant un peu plus d’une heure la circulation a pu reprendre normalement aux environs de 18h30.