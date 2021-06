Près de Lyon : l'encyclopédie Chronospedia présentée le 15 juin

Implanté à Caluire, commune de la métropole de Lyon, le maître d'art horloger François Simon-Fustier s'apprête à lancer l'encyclopédie Chronospedia. Elle sera présentée le 15 juin au CNAM à Paris.

Réglez vos montres et soyez à l'heure. Le 15 juin prochain, le maître d'art horloger François Simon-Fustier présentera son encyclopédie numérique de l'horlogerie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris. Implanté à Caluire, tout près de Lyon, depuis 2014, “l’horloger de la Croix-Rousse” a reçu le soutien de l'université Grenoble Alpes pour ce projet baptisé Chronospedia.

Conserver un savoir-faire

Celui-ci offre la possibilité de conserver le savoir-faire et les connaissances horlogères acquis à travers le temps. "En travaillant sur les dessins de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pratiquement pas d’autres sources. Aujourd’hui, selon une logique d’employabilité rapide, toute la formation est axée sur la montre. Conséquence directe, en 2030, quand les horlogers formés à l’ancienne seront à la retraite, la connaissance technique sera définitivement perdue", explique Simon-Fustier.

Chronospedia permettra d'observer les mécanismes anciens redessinés pièces par pièces avant d’être assemblés virtuellement. Ils seront ensuite intégrés dans des animations expliquant de façon didactique leur fonctionnement global ou partiel.