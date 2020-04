Près de Lyon : l'agresseur d'un agent de maintenance se rend à la police

En compagnie d'un autre suspect, un jeune homme de 24 ans avait agressé lundi à Vénissieux un agent de maintenance venu changer les serrures d’un appartement occupé illégalement.

Lundi 27 avril vers 14h boulevard de Jodino à Vénissieux, un technicien de maintenance pour un bailleur social intervenait dans un immeuble pour changer les serrures d’un appartement occupé illégalement. Les occupants du logement sont allés à sa rencontre lorsque celui-ci sortait de la résidence et l'ont frappé de plusieurs coups de poing au visage. Les mis en cause en profitaient pour lui dérober ses effets personnels avant de prendre la fuite. La victime a été transportée et prise en charge à l’hôpital où elle a reçu une ITT de 6 jours. Entendu, le technicien indiquait avoir été frappé par deux individus, sans être en mesure de les reconnaître. Il déplorait le vol d’environ quarante euros et de sa veste.

Deux heures plus tard, un jeune homme de 24 ans (3 antécédents judiciaires) vivant à Avignon s'est présenté spontanément au commissariat de Vénissieux avec une partie des affaires dérobées à la victime. Il était interpellé par les policiers puis placé en garde à vue.

Il a reconnu les violences, mais a déclaré que la victime l’avait agressé en premier. Il a expliqué avoir quitté les lieux en emportant “par inadvertance” les affaires du technicien. Il va être présenté au parquet ce jour en vue d’une convocation par procès-verbal et un jugement à une date ultérieure. Le second suspect n'a pas pu être identifié.