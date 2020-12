Près de Lyon : ivre et refoulé du Noël de sa mère, il menace et frappe les voisins

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme s’est présenté très alcoolisé au domicile de sa mère, à Saint-Priest le soir du 24 décembre. Celle-ci a refusé de le laisser entrer le mettant en rage, jusqu’à violenter un voisin qui était intervenu.

Dans un immeuble de Saint-Priest, aux alentours de 21h ce jeudi, un jeune homme de 18 ans a voulu s’inviter chez sa mère pour le réveillon de Noël. À force de coups sur la porte et de hurlements, un voisin a fini par intervenir, raconte Le Progrès. L’homme en état d’ivresse avancé a alors frappé le voisin ainsi que sa femme et sa mère sorties sur le palier et les a menacés de mort. Ils ont été légèrement blessés.

Le jeune adulte a été arrêté. Il n’a que partiellement reconnu les faits, l’alcool ayant pu occulter certains de ses souvenirs. Il a été présenté samedi au parquet, les voisins ont déposé plainte, il devrait être jugé en comparution immédiate ce lundi.