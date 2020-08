Près de Lyon : Incendie difficilement contrôlable à Saint-Marcel-lès-Annonay

Ce samedi en début d’après-midi un incendie s’est déclaré à Saint-Marcel-lès-Annonay en Ardèche. Les secours tentent de stopper les flammes.

Saint-Marcel-lès-Annonay, en Ardèche est victime d’un violent incendie. Ce dernier se rapproche dangereusement du Massif du Pilat ainsi que de la Loire vers de Burdignes et Bourg-Argental. Selon Le Dauphiné Libéré, plus de quatre hectares de végétations ont déjà été pris par les flammes. Une cinquantaine de pompiers tentent d’éteindre le feu mais le vent ne facilite en rien le travail des secours. Des vignes commencent à être touchées et des habitations seraient menacées.