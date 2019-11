Près de Lyon : ils dégradent et volent des Vélo'v

Deux individus ont été arrêtés après avoir volé et dégradé des Vélo'v près de Lyon.

Le 24 novembre à 4h30, deux jeunes âgés de 19 et 23 ans ont été arrêtés à Saint-Fons, près de Lyon. Ils ont été vus par les caméras de vidéo-surveillance en train de dégrader et dérober des Vélo'v. Le plus jeune était déjà connu des services de police pour deux antécédents judiciaires.

Ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés et seront convoqués pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en juin 2020.

Cet été, un quart du parc Vélo'v était hors service à cause du vandalisme. Face à la situation, le groupe JCDecaux avait dû remettre les anciens Vélo'v en circulation (lire ici).