Près de Lyon, ils agressent un couple et tentent de voler un collier

Un couple en promenade au parc de Parilly a fait l'objet d'une tentative de vol par deux hommes qui demandaient leur chemin.

Les faits remontent au 7 mars dernier, alors qu'un couple de promeneurs profite du Parc de Parilly. Deux hommes les abordent pour demander leur chemin puis s'en prennent à l'une des victimes pour lui arracher son collier. Mais celle-ci parvient à résister et le couple se fait gazer à la bombe lacrymogène, ce qui laisse le temps aux malfrats de s'enfuir.

Un suspect retrouvé un mois plus tard

Alertés par les cris du couple, deux gardes du parc se portent à leur secours. Ayant repéré les hommes grâce au système de vidéo surveillance, ils décident de les prendre en photo pour permettre leur identification. Un geste qui permet aux victimes d'aller porter plaintes dès le lendemain pour violences en réunion. L'une d'elles s'est d'ailleurs vue prescrire une interruption totale de travail pendant cinq jours.

Les enquêteurs identifient rapidement l'un des suspects, déjà connu de leurs services, et livrent un mandat de recherche à son encontre. Le jeune homme, âgé de 18 ans, est interpellé par les policiers le 15 avril, un mois après l'agression. Placé en garde à vue, il nie les faits et passe en comparution immédiate quelques jours plus tard.

