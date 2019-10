Près de Lyon : il volait des autoradios dans les voitures

La multiplication des systèmes intégrés dans les voitures n'aura pas eu raison de son activité. Un homme a été arrêté près de Lyon pour avoir volé des autoradios.

Un Vénissian trentenaire déjà connu pour onze antécédents judiciaires a été interpellé ce lundi 14 octobre par les policiers. Son ADN avait été découvert dans l'habitacle de deux véhicules dont les vitres avaient été cassées et les autoradios volés : en mai 2019 à Vénissieux et juin de la même année à Bourgoin-Jallieu. Les enquêteurs ont également fait le rapprochement avec deux autres faits commis. L'homme a reconnu les faits où son ADN était relevé, mais a nié son implication dans les deux autres. Il a été présenté au parquet "pour vol à la roulotte". Quant à ceux qui ont des autoradios non intégrés, il faudra donc continuer de détacher la façade lorsque cela est possible !