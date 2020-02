Près de Lyon : il s’enfuit après un accident et menace les policiers

Après une collision à Villeurbanne vendredi soir en début de soirée, l’un des conducteurs a pris la fuite. Interpellé plus tard par la police il aurait proféré des menaces de mort.

Au niveau de la rue Louis-Maynard, à Villeurbanne, deux automobilistes se sont rentrés dedans aux alentours de 19h, vendredi. L’un des deux a immédiatement pris la fuite, laissant tout juste le temps au second de relever la plaque d’immatriculation du véhicule rapporte Le Progrès.

La police, prévenu à identifier le propriétaire, un homme de 28 ans et s’est rendue à son domicile deux heures plus tard. L’homme aurait, semble-t-il, donné du fil à retordre aux policiers qui l’ont placé en garde à vue pour délit de fuite, mais aussi pour mise en danger de la vie d’autrui, outrage et rébellion, violences et menace de mort.