Près de Lyon : il multiplie les infractions jusqu'à 18 points de permis

En France, la loi est claire, il n'est pas possible de perdre plus de 8 points de permis en une seule fois. Un conducteur originaire de Vénissieux, près de Lyon, a été arrêté après plusieurs infractions qui représentaient un cumul de 18 points.

Samedi 20 juin, à La Verpillière, entre Lyon et Grenoble, les gendarmes remarquent un camion avec une benne remplie de gravats. Selon Le Dauphiné, le conducteur a multiplié les infractions. Alors qu'il refuse la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage protégé, les gendarmes l'arrêtent.

Cet homme originaire de Vénissieux dans le Rhône et âge de 52 ans est soumis aux dépistages d'alcool et de stupéfiants qui sont positifs. L'individu présente un taux de 0,72 gramme d'alcool dans le sang, et conduisait sous l'emprise de cocaïne. L'addition tombe : son cumul de délit correspond à la perte de 18 points sur son permis. Cependant, la loi ne permet pas de perdre plus de 8 points lors d'un même contrôle. C'est cette valeur qui sera retenue au final. Les gendarmes ont immédiatement retiré le permis de l'individu.