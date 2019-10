Près de Lyon : il menace sa femme de lui trancher la gorge

L'homme de 58 ans a été arrêté à Bron ce dimanche.

Dimanche, rue Hélène boucher à Bron, un homme de 58 ans a été interpellé. Visé par une ordonnance de protection et une interdiction de rentrer en contact avec son ex-épouse, il se rendait tout de même plusieurs fois au foyer où elle résidait. Devant son ex, il la menaçait de lui trancher la gorge en mimant le geste. En garde à vue, il a reconnu le non-respect de ses obligations, mais déclarait que le geste était une menace de se suicider et non de la tuer. Il a été présenté au parquet mardi et condamné à 3 mois d’emprisonnement puis écroué.