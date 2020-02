Près de Lyon : elle met le feu dans l'immeuble de son ex-compagnon

À Pierre-Bénite, une femme qui avait menacé son ex-compagnon serait impliquée dans un incendie volontaire.

Le 11 février, un incendie se déclare dans les parties communes d'un immeuble à Pierre-Bénite. Quatre habitants sont incommodés par les fumées et transportés à l'hôpital Lyon Sud.

L'enquête permet rapidement d'établir qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Le propriétaire du local explique aux policiers qu'il avait été menacé par son ex-compagne et qu'il pourrait s'agir de représailles. En possession de ces éléments, les enquêteurs vérifient les soupçons du propriétaire et les confirment en exploitant des images de vidéosurveillance et la localisation du téléphone de la suspecte.

Âgée de 46 ans, et inconnu des services, cette femme a été interpellée chez elle à Villeurbanne le 11 février. Elle a reconnu les faits et sera présentée au parquet ce jeudi en vue d'une comparution immédiate.