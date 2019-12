Près de Lyon : deux voleurs utilisent des gaz lacrymo pour fuir la police

Les deux mineurs ont été arrêtés dans la nuit de Noël à Vénissieux.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, des policiers sont intervenus pour un vol par effraction en cours avec bris de vitre avenue Francis de Pressensé à Vénissieux. Ils surprenaient les voleurs dans un appartement. À la vue des forces de l'ordre, deux suspects tentaient de prendre la fuite. Rapidement rattrapé, l’un des deux donnait des coups de pieds, se débattait et faisait usage de gaz lacrymogène contre les policiers. Il s’agit de deux mineurs SDF de 16 et 15 ans (connus pour 4 et 2 faits). Le premier a nié les faits tandis que le second a reconnu le vol par effraction. Ils seront présentés ce jour au parquet de Lyon