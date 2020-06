Près de Lyon : deux pompiers arrêtés pour l'incendie volontaire d'une voiture

Après l'incendie d'un véhicule dans l'Isère, deux pompiers du Rhône ont été arrêtés et condamnés ce mardi.

Un sapeur-pompier professionnel exerçant dans le Rhône et un pompier volontaire ont été arrêtés après l'incendie dans la nuit de dimanche à lundi d'une Audi A5 près de Chasse-sur-Rhône, rapporte Le Dauphiné libéré. L'un des deux suspects s'est spontanément présenté à la police quelques instants après leur arrivée sur les lieux du sinistre en expliquant avoir voulu éteindre le feu.

Très vite, les forces de l'ordre l'ont considéré comme suspect. Placé en garde à vue, le soldat du feu a avoué l'incendie et expliqué son geste par un différent qu'il avait avec le propriétaire de cette voiture, écrit le quotidien. Le propriétaire a lui nié tout contentieux avec le suspect.

Finalement l'enquête a permis d'établir que les deux hommes avaient agi de concert pour recouper de l'argent auprès de la société de leasing qui louait ce véhicule. Jugé mardi, l'incendiaire a pris un an de prison dont six mois fermes et le propriétaire du véhicule un an avec sursis. Leur employeur, le SDMIS 69 va être prévenu de cette condamnation, concluent nos confrères.