Près de Lyon : des travaux de réaménagement la semaine prochaine en gare de Saint-André-le-Gaz

Des travaux de réaménagement de la gare de Saint-André-le-Gaz, près de Lyon, vont perturber plusieurs lignes le week-end des 19 et 20 septembre.

La gare de Saint-André-le-Gaz, près de Lyon, est en cours de réaménagement dans le cadre de la modernisation du réseau SNCF. Le week-end des 19 et 20 septembre, les travaux vont perturber les lignes Grenoble - Lyon, Lyon - Chambéry et Grenoble - Saint-André-le-Gaz.

Sur la ligne Grenoble - Bourgoin - Lyon, le trajet sera assuré par des autocars le 19 et le 20 septembre. Entre Lyon Perrache et Saint André-le-Gaz, les trains feront leur départ et leur terminus à Bourgoin-Jallieu. Les gares entre Bourgoin-Jallieu et Saint-André-le-Gaz seront desservies par autocar.

Sur la ligne Lyon - Chambéry, le trafic sera assuré par des autocars ou des trains détournés par Ambérieu.

Enfin, sur la ligne Grenoble - Saint-André-le-Gaz, les trains seront remplacés par des autocars.