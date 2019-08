Près de Lyon : des tirs pour éloigner les loups

Face à la grogne des éleveurs, la préfecture du Rhône a annoncé qu'une brigade de "spécialistes" serait dépêchée dans le parc des Écrins pour éloigner les loups.

La préfecture du Rhône a annoncé que des tirs d'effarouchement seraient effectués pendant 15 jours dans le parc national des Écrins, afin de faire fuir les loups qui posent problème aux éleveurs. Ces derniers, qui s'étaient mobilisés pendant plusieurs jours devant l'entrée de la préfecture, ont obtenu gain de cause puisque des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) seront dépêchés sur place et réalisera "des tirs autour du cœur du parc national". La préfecture précise que "c'est la première fois qu'une telle mobilisation de la brigade est engagée dans un même département". Aussi, d'autres mesures de protection seront financées pour aider les éleveurs qui les souhaitent, avec notamment la possibilité de recourir à des aides-bergers et de bénéficier de nouvelles cabanes pastorales.