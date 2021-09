Près de Lyon : des sirènes activées pour un exercice de sécurité à Villefranche-sur-Saône

Mardi 14 septembre, un exercice de sécurité civile est prévu à Villefranche-sur-Saône sur un site industriel.

Pas de panique ! Si une sirène retentit à Villefranche-sur-Saône mardi 14 septembre, il ne s'agit que d'un exercice. Des véhicules de police et des services de secours vont être déployés sur le site industriel Rhône-Saône-Engrais dans la journée.

L'entreprise est spécialisée dans le conditionnement et le stockage des engrais chimiques et classée Seveso "seuil bas". Le classement Seveso des sites industriels permet d'identifier les sites présentant des risques d'accidents majeurs et d'y maintenir un haut niveau de prévention et de suivi.

Selon la préfecture, cet exercice sert à "vérifier l’efficacité des dispositifs de sécurité et à améliorer la coordination entre les services de l’État, les collectivités, les observatoires et les exploitants", dans le cadre du déploiement d'un plan ORSEC. Elle invite les habitants à ne pas s'inquiéter.