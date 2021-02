Près de Lyon : des policiers caillassés lors d'un contrôle pour non-respect du couvre-feu

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme de 20 ans a été arrêté pour avoir jeté des projectiles sur des policiers ce mardi soir à Vénissieux. Placé en garde à vue, il a nié les faits.

Le 2 février dernier à 23h25, avenue Vladimir-Komarov, des policiers ont verbalisé un homme pour non-respect du couvre-feu. Lors de cette intervention, un groupe de personnes s'est regroupé autour des forces de l'ordre et a jeté des bouteilles de verre et des pierres sur les trois policiers. Une personne du groupe était formellement identifiée pour avoir lancé des projectiles puis interpellée. Âgé de 20 ans et très défavorablement connu des services de police, le suspect a été placé en garde à vue, où il a nié les faits. Il va être jugé ce jeudi en comparution immédiate.