Près de Lyon : de la mousse dans un bassin après un problème technique chez Boiron

L'usine Boiron de Messimy a connu un problème technique le 1er mai dernier qui a engendré l'épandage d'une mousse jusqu'à un bassin de la commune.

Selon le journal Le Progrès, une enquête administrative a été ouverte dans le Rhône concernant l'usine Boiron de Messimy. Cette dernière aurait rencontré un problème technique le 1er mai dernier qui aurait engendré la diffusion d’une mousse jusqu'à un bassin de la commune de Messimy.

“Cette mousse est conçue pour étouffer le feu, elle ne se dissipe donc pas rapidement. Toutefois, elle est biodégradable et il n’y a aucune incidence prévisible sur l’environnement aquatique. Nous sommes en relation avec les autorités sanitaires et publiques pour analyser l'impact de cet incident. Une première constatation a été effectuée avec les services de la DREAL et les services de la mairie de Messimy. Les laboratoires Boiron restent mobilisés pour gérer cet incident et tenir informés les riverains de notre site et la commune de Messimy”, a écrit Jean-Christophe Bayssat, directeur général délégué des laboratoires Boiron, dans un communiqué publié sur le site internet de la commune.

Les résultats de l'enquête menés par la DREAL seront communiqués par la municipalité sur son site internet.