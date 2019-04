Près de Lyon : de faux policiers braquent des produits Louis Vuitton

De faux policiers ont braqué un camion rempli de produits Louis Vuitton ce jeudi dans la nuit avant de cambrioler une entreprise de vélos et motos électriques.

Un camion transportant des produits de la marque Louis Vuitton a été braqué ce jeudi vers 3h du matin sur l'autoroute A43 à hauteurs de Vaulx-Milieu en direction de Lyon, rapporte le journal Le Dauphiné libéré. Les voleurs, habillés en policiers, ont fait arrêter le poids lourd, fait sortir le chauffeur et sont repartis avec le véhicule. Selon le quotidien, le prix de la marchandise se chiffrerait en dizaines de milliers d'euros. Toujours selon nos confrères, les gendarmes en charge de l'enquête essaient d'établir un lien avec une affaire similaire survenue mercredi où une conductrice a été braquée par de faux policiers entre Dimoz et Saint-Georges-d'Espéranche. La victime avait alors réussi à fuir. Ces mêmes faux policiers ont aussi cambriolé ce jeudi une société de vélos et motos électriques à Frontonas en utilisant le camion volé sur l'A43. Un véhicule a été retrouvé vide ce matin près de Villefontaine. Les enquêtes ont été confiées à la brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu.