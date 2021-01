Près de Lyon : course poursuite avec les gendarmes, les voleurs de grands crus abandonnent leur butin

Ce mardi, les gendarmes se sont lancés à la poursuite de plusieurs individus qui venaient de mettre la main sur près de 350 000 euros de grands crus. La marchandise a été abandonnée près de Lyon.

Ils venaient de dérober des cargaisons de vins de grands crus d'une valeur totale estimée à près de 350 000 euros dans la cave d'un Relais Château de Saône-et-Loire. Mardi matin, peu après 5h, des individus ont débarqué à bord d'un fourgon aux portes d'un établissement basé à Saint-Jean-de-Trézy, avant d'y pénétrer par effraction et de voler plusieurs centaines de bouteilles, rapporte Le Progrès.

Une fois le fourgon rempli, ces derniers ont pris la fuite en direction de Lyon. Mais l'alerte incendie s'est déclenchée au cours de leur passage et le propriétaire, alerté, s'est lancé à leur poursuite, avant de prévenir la gendarmerie de Chagny, en Saône-et-Loire, qui a pris le relais. Une course poursuite sur l'autoroute a lors commencé entre malfaiteurs et officiers.

Les fuyards, suspectés d'avoir déjà cambriolé l'établissement la veille, sont toujours recherchés

Afin de tenir les agents à distance, les cambrioleurs ont jeté plusieurs bouteilles en direction du véhicule de la gendarmerie, en vain. Face à leur incapacité à semer les gendarmes, ces derniers ont fini par heurter une barrière de péage de Villefranche-sur-Saône, avant d'abandonner le fourgon ainsi que la marchandise à hauteur de Bron et de prendre la fuite. Ils n'ont pas été retrouvés.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Chalon-sur-Saône et les brigades de Chalon, Beaune et Bron sont sur l'affaire. Au moins trois suspects sont activement recherchés. Par ailleurs, le quotidien précise qu'un autre vol avait été commis lundi, la veille, dans ce même Relais Château. 200.000 euros de bouteilles avaient disparus. Reste à déterminer si les auteurs sont les mêmes.