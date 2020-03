Près de Lyon : après un rodéo, il tente de cacher sa moto dans un hall

À Vénissieux, près de Lyon, un jeune homme a été arrêté après un rodéo urbain. Il était en train de cacher sa moto dans un hall.

Ce 3 mars à Vénissieux, les policiers interviennent alors qu'un jeune home est en train de faire du rodéo sur une moto de cross, non homologuée, "mettant ainsi en danger son intégrité physique et celle d'autrui", selon la police. L'individu a pris la fuite, refusant de s'arrêter et d'obéir aux injonctions.

Les policiers sont parvenus à l'interpeller alors qu'il tentait de cacher la moto dans le hall d'un immeuble. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits lors de son audition. Après avoir été présenté au parquet, il fera l'objet d'une composition pénale. Quant à la moto, elle a été confisquée et placée à la fourrière administrative.