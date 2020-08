Près de Lyon : accident sur l’A89 à Fleurieux-sur-L'Arbresle, neuf blessés

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Samedi soir, quatre véhicules ont été impliqués dans un accident sur l’A89 à Fleurieux-sur-L'Arbresle, neuf personnes ont été blessées.

Selon Le Progrès et les pompiers sur place, une voiture se trouvant sur le bord de la route sur l'A89 aurait été percutée par trois autres véhicules samedi soir. Les occupants de la voiture arrêtée, deux parents et les deux enfants, n’étaient pas dans l’habitacle mais derrière le muret de sécurité, ils ne sont donc pas blessés. En revanche, sur les dix passagers des autres voitures, neuf se sont retrouvés à l’hôpital pour des blessures plus ou moins graves.