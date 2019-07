Près de Lyon : à la disqueuse, il s'attaque aux caméras de surveillance

Un individu a été arrêté à Villeurbanne près de Lyon, alors qu'il tentait de couper à la disqueuse un mât avec des caméras de vidéosurveillance.

Le 10 juillet, en soirée à Villeurbanne, un homme de 19 ans est interpellé rue Jacques Brel. Quelques minutes plus tôt, il a tenté de couper un mât supportant des caméras de vidéosurveillance à l'aide d'une disqueuse et d'une échelle. L'homme a été repéré et filmé par... des caméras de vidéosurveillance.

L'homme est déjà connu pour 14 antécédents judiciaires, ses empreintes ont été découvertes sur l'échelle. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce 12 juillet.