Près de Lyon : 6 mois de prison ferme pour refus d’obtempérer

Un automobiliste a été interpellé le mardi 11 août, à Villeurbanne, après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police.

Dans la journée du mardi 11 août, des policiers ont remarqué un conducteur enchaînant les infractions : vitesse excessive, utilisation de la voie de bus. Lorsque les agents ont tenté de le contrôler, l’homme a refusé de s’arrêter, forçant les policiers à dégainer leurs armes, rapporte Le Progrès.

Âgé de 29 ans, ce ressortissant algérien roulait sans permis et était en situation irrégulière en France. Il était déjà connu de la justice pour des vols et trafic de stupéfiants. Deux agents ont porté plainte et obtenu 300 euros de dommages et intérêts chacun. Le chauffard a été condamné le jeudi 13 août à 6 mois de prison ferme. Il a été incarcéré dès la fin de l’audience.