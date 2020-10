Près de Lyon : 3 mineurs interpellés pour vols avec violence

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Trois adolescents suspectés d’avoir participé à plusieurs vols avec violence au cours du mois de septembre ont été arrêtés.

Mercredi matin, les enquêteurs de la brigade criminelle de la Sûreté Départementale du Rhône ont interpellés trois mineurs suspectés d'avoir commis " une série de dix faits de vols avec violence ou tentative " courant septembre. Deux d'entre eux, âgés de 16 et 14 ans, sont originaires de Villefranche, tandis que le dernier, de 16 ans également, provient de Collonges-au-Mont-d'Or.

Une enquête approfondie de la SDR a permis de mettre la main sur ces trois adolescents qui auraient agressé plusieurs victimes en pleine rue, afin de leur dérober téléphones portables, cartes bancaires et effets personnels en ayant recourt à la violence. L'une de ces tentatives de vol se serait même effectuée sous la menace d'un couteau.

Suspecté de vols avec violence en réunion, tentative de vols en réunion, extorsion avec arme et escroquerie, le plus jeune de la bande, décrit comme " le leader ", a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Quant aux deux autres, ils ont reconnu les faits : l'un partiellement, l'autre, accusé d'avoir participé à six des dix actes de vol, en totalité. Tous seront présentés au parquet ce vendredi.