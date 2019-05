Près de Lyon : 16 ans, vole une voiture et refuse les ordres de la police

Un mineur qui avait volé la voiture d'un de ses amis à Bron, a failli renverser un policier qui lui demandait de s'arrêter.

Dans la nuit du 21 au 22 mai à Bron, près de Lyon, un mineur de 16 ans vole les clés de voiture d'un de ses amis et conduit le véhicule. Repéré par les policiers, il aurait refusé d’obéir aux injonctions de s'arrêter et manquer de renverser l'un d'entre eux. Déjà connu pour trois antécédents judiciaires, il a partiellement reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce vendredi pour "refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, mise en danger de la vie d'autrui, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol de véhicule".