Près de Lyon : 12 mois de prison avec sursis pour avoir renversé un élu

Thomas Daudré-Vignier, le conseiller délégué à la sécurité à Toussieu avait été percuté par une voiture le 25 juillet dernier. Le responsable a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Le conducteur coupable d’avoir renversé Thomas Daudré-Vignier, un élu à la sécurité en juillet dernier à Toussieu a été condamné pour blessures involontaires et délit de fuite. Il écope de 12 mois de prison avec sursis, de 1 100 euros de dommages et intérêts et de 800 euros de frais d’avocat, révèle BFM Lyon. En plus de cela, il est dans l’obligation de repasser son permis de conduire. L’automobiliste assure ne pas avoir percuté l’élu volontairement.

Rappel des faits

Dans la nuit du 24 au 25 juillet, aux alentours de 00 h 15 un homme s’amusait à faire crisser ses pneus lors d’un rodéo urbain dans la commune de Toussieu, dans l’Est lyonnais. Voulant faire cesser ces agissements, l’élu à la sécurité a tenté d’arrêter la voiture mais l’automobiliste l’a renversé avant de prendre la fuite. Retrouvé à Saint-Priest, ce dernier a été interpellé par la police. Thomas Daudré-Vignier a eu de nombreux hématomes sur un pied et des ongles arrachés. Il aura trois jours d’ITT et une dizaine de jours de soins