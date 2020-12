Près de 50cm de neige attendus : deux départements de la région en vigilance orange

Il a neigé, il neige et il va continuer de neiger en abondance sur le Massif Central et dans deux départements de la région en particulier, le Puy-de-Dôme et le Cantal ce lundi. 50cm de neige fraîche sont attendus localement.

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Puy-de-Dôme et le Cantal, sont en alerte orange "neige" ce lundi. Il va continuer de beaucoup neiger ce lundi sur le Massif central.

"La perturbation touche toujours le Cantal et le Puy-de-Dôme, en donnant de la neige à partir de 600m d'altitude. Elle a laissé une couche de neige importante en montagne. On estime entre 20 et 50cm de neige fraîche depuis dimanche soir, localement davantage", précise Météo France.

"En journée (ce lundi), les chutes de neige, bien qu'un peu faiblissantes, se poursuivront au-dessus de 600m (flocons possibles dès 500m), toujours en présence de vent, même si celui-ci est moins marqué. [...] La couche de neige peut atteindre, d'ici ce soir, une épaisseur supérieure à 50-70 cm au-dessus de 800/900m. Le risque de coulées de neige dû aux accumulations par le vent est à surveiller", conclut Météo France dans son bulletin de lundi matin.

Lire aussi : Tempête Bella : des rafales de plus de 100km/h à Lyon dimanche soir, alerte jaune toujours lundi