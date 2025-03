Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été traversée par un front ce mercredi 12 mars ce qui a entrainé une importante activité au niveau orageuse.

Ce mercredi 12 mars 2025, près de 500 impacts de foudre ont été recensés par Keraunos, l'observatoire Français des Tornades et des Orages Violents, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le détail, 93 décharges de foudre ont été noté en Rhône-Alpes et 397 en Auvergne, principalement dans le Puy-de-Dôme et l'Allier.

Une activité orageuse qui a été très intense en fin de journée, entre 16h et 20h.

Si plusieurs départements de la région avait été placés en vigilance orages ce mercredi, le temps s'annonce plus calme pour cette fin de semaine.