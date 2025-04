Mardi 8 avril, la première pierre d'une résidence sénior a été déposée au sein de l'ancienne usine ACI de Villeurbanne. Elle constitue le premier lot de construction du nouveau quartier de "La Filature".

Le site de l'ancienne usine d'Auto Châssis International (ACI), situé à Villeurbanne fait l'objet d'un projet urbain d'ampleur. Situé entre le campus de la Doua et le quartier des Grattes-Ciel, l'ancien site industriel a entamé sa phase de transformation pour donner naissance à un tout nouveau quartier : "La Filature". L'objectif de ce projet est de transformer la friche ACI en un lieu favorisant l'emploi, la mixité sociale et la végétalisation. Pour cela, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne prévoient de réhabiliter certains bâtiments emblématiques afin d'accueillir des bureaux. Un espace végétalisé devrait quant à lui voir le jour, tandis que des logements, un groupe scolaire et un équipement de petite enfance devraient également être construits.

En chiffre, le projet de cinq hectares prévoit : une station sur la ligne de tramway T6 prolongée, trois hectares d'espaces publics, dont un parc de deux hectares, 700 logements étudiants et seniors, un équipement petite enfance créé et implanté sur le site et 8 000m2 dédiés aux activités économiques. Le montant total des dépenses pour les collectivités s'élève à 16 millions d'euros, dont 9,8 millions seront financés par l'aménageur.

Première pierre posée

En marge de ce projet, la première pierre d'une résidence sur l'ancien site a été déposée le 8 avril. Il s'agit d'une résidence sénior partagée dotée de 56 logements. Spécialement conçue pour répondre aux besoins des personnes âgées, la résidence sera partagée entre deux bâtiments. L'un comprendra 30 logements, l'autre en accueillera 26, les deux seront complétés par des espaces collectifs. L'ensemble du bâtiment devrait être terminé au second semestre 2026 : "Notre volonté commune est d’offrir un cadre de vie qualitatif, durable et inclusif aux seniors, au cœur d’un quartier dynamique et intergénérationnel, notamment, avec le démarrage à venir d’une résidence étudiante, suivie des logements en accession et sociaux", affirme le Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate en charge du projet, Thierry Laroue-Pont.

