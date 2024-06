Première floraison "remarquable" au Jardin botanique de Lyon

Lyonnais et Lyonnaises peuvent désormais contempler la première floraison de Cornus wilsoniana au Jardin botanique de Lyon, arbre encore très rare dans les jardins botaniques.

"C'est un évènement exceptionnel pour les passionnés de botanique et de nature"

Cet arbre, planté en 2015, est originaire du Centre et Sud de la Chine, et demeure encore très rare dans les jardins botaniques. Dans un communiqué, la ville de Lyon s'enthousiasme : "C'est un évènement exceptionnel pour les passionnés de botanique et de nature".

Les Lyonnaises et les Lyonnais sont "invités à venir admirer cette floraison surprenante et à découvrir la beauté et la diversité des collections du Jardin Botanique de Lyon", la ville de Lyon indique également que des visites guidées et des ateliers éducatifs seront organisés tout au long du mois de juin pour en apprendre davantage sur la biodiversité végétale au Jardin botanique.

