Pourquoi autant de caméras sur les RN88, A72, A47 et A7 cette semaine ?

Cette semaine, les automobilistes ont pu remarquer de nombreuses caméras placées sur les routes RN88, A72, A47 et A7 entre Lyon et Saint-Etienne. À quoi vont-elles servir ?

De nombreuses caméras pour lire les plaques d'immatriculation ont été installées cette semaine sur les routes RN88, A72, A47 et A7 entre Lyon et Saint-Etienne. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de nouveaux radars, elles seront utilisées le jeudi 16 mai pour compter le nombre de voitures et analyser l'utilisation des routes par les usagers. Des personnes avec des gilets rouges seront également présentes sur le parcours avec des caméras. Les données seront ensuite traitées pour "améliorer la mobilité, fluidifier et améliorer le trafic" dans le corridor Lyon / Saint-Etienne, selon la préfecture.