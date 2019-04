Pour eux, Only Lyon "est une insulte à la langue française"

L'association Francophonie Avenir, qui défend la langue française, se mobilise contre la prolifération des anglicismes. Elle estime ainsi que la marque OnlyLyon "est une insulte à la langue française".

"Smart", "green", "start-up", "deal", les anglicismes sont omniprésents. Le 20 mars, les associations CO.U.R.R.I.E.L (Collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique) et Afrav (Francophonie Avenir) ont organisé à Lyon une manifestation pour défendre la langue française et "le respect de la diversité des langues", face à "la politique de l'anglais partout".

"Lyon est hors la loi"

Lors de leur parcours, ils se sont ainsi rendus devant l'office du tourisme, place Bellecour, pour dénoncer la marque OnlyLyon, "une marque (publique !) à connotation anglophone, une insulte à la langue française, à la langue de la République". Pour Thierry Saladin, secrétaire de l'Afrav, les associations demandent ainsi "l'application de la loi Toubon qui prévoit l'usage de la langue française pour tout ce qui a trait au secteur public. Lyon est donc hors la loi".

Interrogé sur le fait qu'OnlyLyon s'adresse avant tout à un public étranger qui pourrait être hermétique à une marque en langue française, Thierry Saladin réplique : "Oui, ça s'adresse à un public étranger, mais il y a des centaines de langues parlées dans le monde. Pourquoi ça sera automatiquement la langue anglaise ? Il y a le mandarin, le russe, l'espagnol... autant de langues qui pourraient être utilisées à la place du recours systématique à l'anglais. Ce sont des questions que nous défendons".

"Une servitude volontaire"

Quant à la commission de terminologie qui trouve des alternatives aux anglicismes, "Elle existe, mais elle a toujours un ou deux métros de retard, explique Thierry Saladin, le temps qu'elle trouve des alternatives, les mots sont entrés dans les médias, les conférences. On le voit bien, il est de bon ton de saupoudrer une conférence de mots anglais. C'est la langue de l'élite. On ne dit plus "mince", mais "oups", "mince" ça fait plouc. Il y a toute une espèce de comportement relevant de la servitude volontaire de la part de gens qui montrent leur inculture, qui ne veulent pas comprendre qu'ils attaquent leur langue maternelle, oubliant le génie du français". Alors que l'association n'hésite pas à aller jusqu'au procès, "pour l'instant à Lyon, ce n'est pas à l'ordre du jour, on essaye de faire appliquer la loi", précise Thierry Saladin.