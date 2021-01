Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon pour le 1er week-end de l'année 2021 ?

La qualité de l'air est globalement moyenne à Lyon ce samedi. Dimanche, une dégradation va sa produire.

"Vendredi 1 janvier, la qualité de l’air fut globalement bonne à moyenne sur toute la région Auvergne Rhône-Alpes. Samedi 2 janvier, la qualité de l’air devrait rester comparable en raison d’une météo similaire à la veille", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, qui estime la qualité de l'air "moyenne" ce samedi 2 janvier à Lyon.

Dimanche, à Lyon elle sera "dégradée". "Dimanche 3 et lundi 4 janvier, avec le retour progressif d’un temps plus calme et plus froid, les concentrations de particules vont augmenter progressivement, cependant, la qualité de l’air devrait rester globalement moyenne sur l’ensemble du territoire. Elle pourrait être dégradée par endroits", poursuit le laboratoire.