Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon en début de semaine prochaine ?

La qualité de l'air est bonne ce week-end à Lyon. Cela devrait durer encore un peu. Explications.

La qualité de l'air est bonne actuellement à Lyon. Et ce depuis plusieurs jours. "Samedi, les taux de polluants sont faibles et devraient le rester sous l’effet d’un vent de nord modéré et dispersif balayant la Région. La qualité de l’air restera bonne", expliquait le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dimanche, l'indice prévu à Lyon par le laboratoire est de 29 sur son échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise) qualité de l'air.

De la pluie dans la nuit de dimanche à lundi

Quid du début de semaine ? "Des précipitations devraient arriver par l’ouest dans la nuit de dimanche à lundi, contribuant à un nouveau lessivage des polluants présents dans l’atmosphère. La qualité de l’air devrait donc conserver un bon niveau jusqu’en début de semaine", estime le laboratoire.

L'indice prévu pour lundi est de 28. Synonyme de bonne qualité de l'air.