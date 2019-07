Pollution : qualité de l'air "médiocre" ce dimanche à Lyon

Avec la chaleur qui revient et la circulation qui s’intensifie autour de Lyon, le niveau de pollution augmente peu à peu et devrait atteindre des taux élevés dès ce dimanche.

Lyon entre dans une période de pollution accrue. La qualité de l’air se dégrade, selon les relevés du laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, qui craint que les taux de gaz à effet de serre n’augmentent dans les prochains jours. Selon les experts, un nuage d’ozone pourrait se former dans le sud de Lyon, et venir polluer la zone. Le laboratoire, qui attribue des notes de 0 à 100 aux villes en fonction de leur degré de pollution, classe la qualité de l’air de Lyon dans la catégorie "médiocre" à partir de demain, avec un score de 74. Score qui pourrait encore augmenter, à cause notamment de la canicule à venir et du manque de vent. En s’approchant du seuil d’information, les concentrations pourraient forcer la ville à mettre en place une circulation alternée dans la semaine qui vient.