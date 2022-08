Pollution : la qualité de l'air est moyenne à Lyon ce mardi

Le temps ensoleillé de ce mardi 16 août n'améliore pas la qualité de l'air et les niveaux de pollution à Lyon. Entre Rhône et Saône, une qualité de l'air moyenne est attendue en ce début de semaine.

Pas d'amélioration de la pollution ce mardi 16 août. Pire encore : selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "avec un temps plus ensoleillé, des niveaux d’ozone plus élevés sont attendus. La qualité de l’air devrait se dégrader progressivement sur l’ensemble du territoire", explique l'observatoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En cause : les particules fines et l'azote présents dans l'air qui sont responsables d'une qualité moyenne ce mardi 16 août.

La situation ne devrait pas vraiment s'améliorer mercredi 17 août malgré le retour de la pluie sur le territoire. "