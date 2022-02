Pollution : la qualité de l'air devrait être moyenne à Lyon ce weekend

La qualité de l'air, qualifiée de moyenne ce vendredi 4 février à Lyon, devrait rester stable tout au long du week-end.

La qualité de l'air Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon est qualifiée de moyenne, voire dégradée ce vendredi 4 février. Mais bien loin des pics de pollution atteints la semaine dernière, où tous les voyants étaient au rouge entre Rhône et Saône : les seuils de vigilance étaient dépassés et la circulation différenciée renforcée au sein de la ZFE.

Ce vendredi 4 février, le temps oscillant entre pluie et éclaircies devrait stabiliser le niveau de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la surveillance de cet indicateur dans la région, "la qualité de l'air n'évoluera que très peu et restera globalement moyenne" durant le week-end.

Qui évalue le niveau de pollution ?

Pas de panique cependant, les polluants majoritaires (PM2.5 ; 03, ; NO) présents à Lyon ce vendredi sont bien en deçà des seuils de vigilance. Pour rappel, la semaine dernière, la préfecture avait dû déclencher une alerte de niveau 2. Mais qui évalue la pollution ? Comment ? Quand sont déclenchés les niveaux d'alerte ? Lyon Capitale vous décrypte tout ce qu'il y a à savoir sur la qualité de l'air ici.

---

POUR ALLER PLUS LOIN

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, le mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.