Pollution : comment est la qualité de l'air actuellement à Lyon ?

La qualité de l'air est moyenne actuellement à Lyon. Elle pourrait s'améliorer ces prochaines heures et jours.

"Lundi 27, le temps reste variable, toujours nuageux avec des températures douces. Dans ces conditions, les teneurs en ozone pourraient légèrement augmenter. La qualité de l’air devrait assez peu évoluer. Celle-ci sera majoritairement moyenne, voir dégradée, essentiellement dans l’Ain et la zone des coteaux", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

Pas de facteurs favorables à la formation de l'ozone actuellement à Lyon. "Mardi 28 et mercredi 29, la couverture nuageuse, le passage en flux d’ouest et une nouvelle baisse des températures seront autant de facteurs défavorables à la formation de l’ozone. La qualité de l’air devrait donc progressivement s’améliorer et devrait être moyenne sur toute la région", poursuit le laboratoire.