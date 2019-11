Pollution : bonne, la qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon

La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon et dans la région ce samedi. Elle reste toutefois bonne à Lyon.

La qualité de l'air était bonne, voir très bonne, à Lyon et dans la région en cette fin de semaine. Mais cela se dégrade. Lègèrement. "Samedi 9 et dimanche 10, le retour d’éclaircies et d’un peu plus de stabilité seront favorables à une légère dégradation de la qualité de l’air, surtout samedi. Celle-ci restera cependant bonne sur l’ensemble de la région", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi, l'indice est de 35 à Lyon pour la journée sur une échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise). Dimanche, l'indice attendu est de 27.