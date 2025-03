Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne sur toute la métropole

Grâce notamment aux conditions météorologiques, la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la métropole de Lyon ce vendredi 28 mars 2025.

Si cette dernière journée de la semaine avant le weekend s'annonce lumineuse et ensoleillée, la qualité de l'air sera également bonne à Lyon et dans la métropole. "Le vent de nord restera favorable à la dispersion des polluants et notamment des particules" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les concentrations de particules fines de dioxyde de soufre et d'azote seront ainsi bonnes tandis que celle de l'ozone restera moyenne.